Заподозренный в убийстве таксиста депутат решил сложить полномочия

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Владимир Корнилов. Фото © Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-Залесского

Владимир Корнилов также объявил о том, что покидает политическую партию "Единая Россия".

Подозреваемый в убийстве депутат городской думы Переславля-Залесского Владимир Корнилов заявил о прекращении своих политических полномочий. О его решении РИА "Новости" сообщил председатель парламента Сергей Корниенко.

Я сегодня получил письмо от Корнилова <…˃ с ходатайством о досрочном прекращении полномочий депутата <…˃ по собственному желанию, — рассказал Корниенко в беседе с агентством.

В связи с этим председатель городского парламента созвал внеочередное заседание, на котором будут присутствовать большая часть депутатов. Собрание назначено на 15:00 по мск.

По информации агентства, Корнилов покинул политическую партию "Единая Россия". Фракция уже удовлетворила его решение.

Напомним, бывший депутат Владимир Корнилов был задержан сегодня по подозрению в убийстве водителя такси. По версии следствия, пьяный политик задушил мужчину, а автомобиль с телом сжёг в целях уничтожения улик.

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