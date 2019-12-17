В Москве арестован 11-й фигурант дела об убийстве главы центра "Э" Ингушетии

Басманный районный суд Москвы постановил отправить под арест выходца из Ингушетии Алихана Оздоева, который стал 11-м фигурантом дела об убийстве главы центра "Э" этой республики.

Под стражей Оздоев будет находиться два месяца — до 15 февраля 2020 года.

Ранее СМИ сообщали, что установлено 40 причастных к убийству главы центра "Э" по Ингушетии.

Напомним, второго ноября в результате стрельбы на западе Москвы было убито два человека: руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин.