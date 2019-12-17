Появилось видео мистического подъёма купола над Челябинским метеоритом

Руководство музея отрицает "мистику", но не может найти объяснение произошедшему.

В Сети появилось видео с моментом самопроизвольного подъёма стеклянного пирамидального купола над фрагментом Челябинского метеорита. Купол поднялся на глазах у шокированных смотрителей и посетителей.

Руководство челябинского музея отрицает мистический характер инцидента, но не может объяснить произошедшее. При проверке оборудования не выявили ни малейших сбоев в работе.

На записи видно, что никто к пульту управления не притрагивался. При этом из-за инцидента на посту охраны сработала сигнализация.

— Тяжёлый купол очень медленно, почти неуловимо для глаз пополз вверх — примерно на половине возможной высоты сработала сигнализация и прибежал охранник, — передаёт "URA.RU" слова директора музея Владимира Богдановского.

Загадочный случай сотрудники музея описали в соответствующем акте, который гласит, что купол над метеоритом пришлось опускать электрику с помощью пульта.