В "Единой России" прокомментировали задержание депутата по подозрению в убийстве

Владимир Корнилов снял с себя политические полномочия и заявил о выходе из партии "Единая Россия".

До конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия Генсовета "Единой России", которая будет разбираться в ситуации с бывшим депутатом горсовета, подозреваемым в убийстве таксиста. Об этом Лайфу рассказал заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Необходимо выяснить, как могло так случиться вообще, что подобный человек был рекомендован к должности руководителя фракции, и кто его рекомендовал к этой должности. В ходе проверки мы, безусловно, пообщаемся и соберём партийный актив, депутатский корпус и общественность, — заявил Хинштейн.

Депутат добавил, что по результатам выезда будет подготовлен доклад Генеральному совету партии. Он также подчеркнул, что после проверки возможны некоторые кадровые изменения, поскольку сложившаяся ситуация, по словам Хинштейна, беспрецедентная.

— Она наносит огромный репутационный ущерб "Единой России", и я считаю, что ответственность должны нести руководители как районной, так и областной партийной организации, — заключил замсекретаря Генсовета партии.

Ранее сам подозреваемый Владимир Корнилов объявил о прекращении депутатских политических полномочий, а также вышел из состава партии.