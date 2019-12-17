Юлия Тимошенко предсказала Украине бедность и голод

Экс-премьер привела в пример Мадагаскар, где когда-то продали сельскохозяйственные земли транснациональным компаниям.

Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко считает, что в случае принятия законопроекта о продаже земель иностранным компаниям Украину ждёт голод. Об этом она заявила в интервью телеканалу "112 Украина".

Политик уверена, что сельскохозяйственные угодья будут скуплены транснациональными корпорациями, земля превратится в спекулятивный товар, после чего компании не будут выпускать экологически чистый продукт.

— Они будут засыпать землю химикатами, как мы видим, во всём мире происходит. И они будут торговать сырьём. <...> Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания, — считает Тимошенко.

Депутат привела в пример Мадагаскар, который является одной из лидирующих стран по доле голодающего населения — земли острова были проданы транснациональным компаниям для сельхозпроизводства.

Ранее против законопроекта о продаже земли иностранцам выступил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. По его словам, принятие закона приведёт к гибели Украины.