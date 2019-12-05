В Раде предсказали Украине уничтожение из-за закона о продаже земли иностранцам

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович полагает, что последствия от принятого "закона о земле" станут катастрофичными.

Военные действия в Донбассе, а также принятие закона о рынке земли приведут к гибели Украины, заявил сопредседатель фракции Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович, передаёт "РБК-Украина".

По его мнению, в преддверии саммита в "нормандском формате" депутаты оппозиции должны поддержать президента Украины Владимира Зеленского в том, что он стремится к установлению мира на востоке страны.

Однако в то же время нельзя допускать распродажу украинской земли "бригаде" американского миллиардера Джорджа Сороса. Депутат полагает, что последствия от принятого "закона о земле" станут катастрофичными.

13 ноября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам и юридическим лицам, созданным вне Украины с 1 января 2024 года.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко также предсказала исчезновение Украины к 2023 году из-за принятого закона о продаже сельскохозяйственных земель.