ЕС признал завершённым создание независимого оператора ГТС на Украине

Европейский союз заявил о признании завершённым процесса создания независимого оператора газотранспортной системы на Украине. Об этом говорится в сообщении Энергетического союза ЕС.

В Брюсселе также отметили, что оператор отделён от "Нафтогаза", который занимается добычей и продажей газа в соответствии с европейским законодательством.

Новая компания начнёт свою деятельность 1 января 2020 года. Группа "Нафтогаз", в свою очередь, уже передала акции оператора компании "Магистральные газопроводы Украины". Отметим, что данная мера необходима для заключения нового контракта с "Газпромом" на транзит топлива через территорию Незалежной.

Ранее Time сообщил об иске "Нафтогаза" в адрес властей Украины из-за выданного американской компании Ukrainian Energy разрешения на разработку месторождения Варвинское.