В "Нафтогазе" рассказали, когда Россия и Украина могут обсудить транзит газа

Переговоры России и Украины по вопросам транзита газа могут возобновиться весной 2020 года. Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

— Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернёмся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами, — цитирует Коболева "Зеркало недели".

По его словам, шансы на подписание контракта до конца 2019 года может увеличить принятие сенатом США военного бюджета с учётом санкций "Северного потока — 2".

При этом отсутствие транзита газа может стать большим вызовом для экономики Украины и существенно повлиять на планы руководства страны относительно темпов экономического роста.

Напомним, срок действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор не заключён.