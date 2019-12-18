Эксперты рассказали, каких кукол лучше не дарить детям на Новый год

По словам врачей, интерес к подобным игрушкам у детей просыпается уже в полтора-два года.

Ребёнку могут нравиться странные куклы, например девочка-единорог или что-то с копытами вместо ног, однако в качестве подарка лучше выбрать для него что-то с детским обликом и без подчёркнутых странностей, чтобы не формировать неправильное представление о человеке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных экспертов.

— Для игры нужны простые куклы с детским обликом, образ куклы должен соответствовать возрасту ребёнка, с нейтральным лицом, не изображающим какую-то ярко выраженную эмоцию, симпатичная, без подчёркнутых уродств, в хорошей одежде, которая легко снимается и надевается, а лучше, когда есть дополнительный комплект, — приводит агентство слова руководителя центра психолого-педагогической экспертизы игрушек МГППУ, профессора, доктора наук Елены Смирновой.

Она отмечает, что дарить кукол детям можно начиная с полутора-двух лет, ведь уже в этом возрасте ребёнок начинает сам к ним тянуться и играть: сначала повторяет то, что делает мама для малыша, но с развитием воображения у игр появляется определённый сюжет, а у кукол — характер.

По мнению Смирновой, для детей не особо подойдут шокирующие игрушки, такие как девочка-единорог или ребёнок с копытами, поскольку игры с ними могут сформировать неправильное представление о человеке.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин уверен, что игрушка игрушке рознь и странные экземпляры вполне могут оказаться героями мультфильмов. Если они нравятся ребёнку, то от игры с ними вреда не будет, разница лишь в том, что характер подобной игрушки будет почерпнут из мультфильма.

В октябре Лайф сообщал, что уральские таможенники подарили детям 3 тысячи конфискованных Ferrari.