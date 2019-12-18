Каждый 10-й россиянин не любит новогодние праздники за "вынужденный алкоголизм"

Часть опрошенных и вовсе заявили, что готовы отказаться от торжества, лишь бы не тратиться на приготовления.

Новогодний праздник и последующие за ним выходные — отличный повод провести время в компании друзей, родственников и порадоваться залпам праздничных салютов, однако именно эти атрибуты торжества, как оказалось, раздражают значительную часть россиян. Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, 15% опрошенных не приветствуют запуск фейерверков, взрывы петард и прочую громкую пиротехнику. Примерно столько же россиян не любят данный праздник за "вынужденный алкоголизм", переедание, а также пробки на дорогах. Ещё 8% опрошенных недовольны затянувшимися каникулами и встречами с родственниками или гостями.

В целом примерно 20% респондентов заявили, что наступающий Новый год им не в радость. У 18% новогоднее настроение страдает из-за большого количества людей в магазинах, ещё 16% не любят это время из-за большого количества отчётов на работе.

Уточняется, что всего в исследовании приняло участие 4,4 тысячи человек, однако в "пессимистичной части" ответило на вопросы около 1,1 тысячи. Из них 16% хотели бы и вовсе отказаться от праздника, чтобы не тратиться на стол, подарки и наряды.

А вот говоря о том, что не рушит, а создаёт новогоднее настроение, участники исследования отмечали, что запах мандаринов справляется с этой задачей значительно лучше, чем брызги шампанского, а подготовка праздничного стола радует сильнее, чем речь президента и бой курантов.

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