Зеленский предложил лишить Севастополь "особого статуса"

В нынешней редакции основного закона страны им обладает только столица Незалежной.

В законопроекте 2598 о внесении изменений в конституцию Незалежной, который активно продвигает президент страны Владимир Зеленский, предлагается убрать упоминание "особого статуса" Севастополя, оставив таковой только Киеву. Это следует из опубликованного на сайте президента документа.

— Города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины, — говорится в 133-й статье ныне действующего основного закона Украины.

В обновлённом тексте конституции упоминание Севастополя исчезло вовсе, а правовой статус Киева основывается на его столичном положении.

Стоит отметить, что такая незначительная деталь вызвала реакцию среди политической элиты страны, в частности, депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич, комментируя в эфире телеканала "112" предлагаемое нововведение, заявил, что политсила не поддержит его.

— Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским, — сказал депутат.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Ранее Лайф сообщал, что экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год.