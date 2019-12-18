Полицейские нашли полуживого младенца в доме подозреваемого в краже бензопилы

Годовалый мальчик находился без сознания, когда в квартиру прибыли стражи порядка.

Сотрудники полиции из города Канска Красноярского края расследовали дело о краже бензопилы и во время задержания подозреваемого спасли младенца. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

В ходе розыска пропавшего инструмента полицейские вышли на след ранее судимого местного жителя. Подозрения стражей порядка оправдались — дома у мужчины нашли бензопилу. Однако в ходе задержания стражи порядка обратили внимание, что в этом же месте в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми, чья мать ушла на работу, оставив своего пьяного сожителя 1991 года рождения на хозяйстве.

— В ходе осмотра комнат Илья Семенников (инспектор ПДН. — Прим. Лайфа) обнаружил мальчика 2018 г.р., лежащего на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали ребёнку скорую медицинскую помощь, приняли меры по приведению его в чувства и срочной госпитализации, — говорится в сообщении.

Ребёнок был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Полицейские выясняют, при каких обстоятельствах ребёнок получил отравление.

Двое других детей — мальчик 2014 г.р. и девочка 2015 г.р. — находились в социально опасном положении, поэтому их изъяли из семьи. Полицейские собрали в отношении их матери материал, чтобы привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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