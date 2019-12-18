Минюст США отсудил у Сноудена право на доходы от его мемуаров

Книга экс-сотрудника американских спецслужб вышла в продажу 17 сентября 2019 года.

Министерство юстиции США получило право на получение денег от продажи автобиографической книги бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Permanent Record ("Личное дело"), как сообщает Washington Post со ссылкой на решение суда.

Иск связан с разглашением сведений, которые были засекречены Минобороны США. Суд согласился, что книга была опубликована в нарушение обязательства "о неразглашении". Адвокаты беглого американца уже заявили, что не согласны с вердиктом и намерены его обжаловать.

Мемуары экс-сотрудника американских спецслужб вышли в продажу 17 сентября 2019 года. В них Эдвард Сноуден также рассказывает о жизни в Москве: как менял внешность во время прогулок и какие музеи он посетил.