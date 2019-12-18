Закидали камнями. На границе Киргизии и Таджикистана произошёл конфликт

В Бишкеке рассказали, что пострадал один военнослужащий. Он получил огнестрельное ранение.

На границе Таджикистана и Киргизии произошёл конфликт с участием 200 человек. Жители двух стран забросали друг друга камнями, сообщает "Акипресс" со ссылкой на пресс-службу Государственной погранслужбы Киргизии.

— Сегодня утром около 9:30 (6:30 мск) в селе Кёк-Таш произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, переросшая в конфликт. Около 80 граждан Кыргызстана и 100 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

На место происшествия прибыли сотрудники погранслужбы, правоохранительные органы и представители областной администрации обеих стран. На стороне Таджикистана кто-то произвёл выстрел из мелкокалиберного огнестрельного оружия, ранение получил киргизский сотрудник внутренних войск.

Сообщается, что причиной конфликта послужило избиение киргизстанца гражданами Таджикистана днём ранее.

Это уже второй подобный конфликт за полгода. Летом на этой границе в массовой драке пострадали местные жители.