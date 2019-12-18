Учёные назвали день, когда в России происходит больше всего убийств

Даже суммарное количество преступлений с летальным исходом 23 Февраля, 8 Марта, 1 и 9 Мая всё равно не выше показателя этого дня.

Больше всего убийств в России в течение суток происходит 1 января. Об этом сообщил доктор медицинских наук и руководитель отдела Московского НИИ психиатрии имени Сербского Александр Немцов.

По его словам, в этот праздничный день происходит более 200 преступлений с летальным исходом. Это в несколько раз больше, чем в обычный день, — в среднем за сутки совершается 67 убийств.

— Я много лет занимаюсь подобными исследованиями и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности сограждан в определённое время года, — сказал Немцов в интервью "Известиям".

Кроме того, число убитых увеличивается 23 Февраля, 8 Марта, 1 и 9 Мая. Но суммарный рост убийств в эти дни всё равно ниже показателей 1 января.

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