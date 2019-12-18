Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией

Вернуться на родину украинцы смогут по внутреннему паспорту, а вот выехать уже только по заграничному.

Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогу пересекать границу этой страны с Россией только по заграничному паспорту. Такое решение приняло правительство Украины.

— С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ, — написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своём Telegram-канале.

То есть из России на Украину можно будет возвращаться и по внутреннему паспорту, а вот опять выехать в РФ можно будет уже только по заграничному. В Киеве это объясняют тем, что сократится время прохождения пограничного контроля — с заграничных паспортов быстро считывается информация.

Нужно отметить, что россиян всё это не касается. Они уже пересекают границу с Украиной по загранпаспорту с 1 марта 2015 года, до этого была возможность посетить Незалежную по внутрироссийскому. При этом Россия не стала симметрично отвечать Киеву, и украинцы по-прежнему могут прибывать с внутренним паспортом.

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