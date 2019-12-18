В Удмуртии девушка подожгла квартиру любовника и отправила ему фото пожара

Таким способом подозреваемая хотела вернуть мужчину, который после ссоры ушёл из дома.

В городе Сарапуле в Удмуртии 19-летняя девушка устроила пожар в квартире любовника. Она сожгла одежду мужчины и отправила фото горящих вещей ему через "Инстаграм". Теперь подозреваемая пойдёт под суд, ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщается на сайте Прокуратуры Удмуртии.

По версии следователей, девушка поссорилась со своим сожителем. После раздора мужчина ушёл из муниципальной квартиры, которую предоставили ему по договору социального найма. Женщина решила вернуть любовника. Для этого она подожгла его вещи и скинула ему фото горящей одежды. Однако мужчина так и не вернулся.

Подозреваемая, так и не дождавшись сожителя, покинула квартиру. Тушить огонь она не стала. Его ликвидировали пожарные, которых вызвали соседи пары. Специалисты оценили ущерб от возгорания почти в 60 тысяч рублей.

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