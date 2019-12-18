Железнодорожная часть Крымского моста официально признана достроенной

Последние проверки проходили в этом месяце. Заказчику сооружения уже выданы все документы.

Ростехнадзор пришёл к выводу, что железнодорожная часть Крымского моста готова к использованию.

В ведомстве рассказали, что в этом месяце прошли последние выездные проверки специалистов, после которых было выдано заключение о соответствии моста всем требованиям. Документ был передан заказчику ФКУ УпрДор "Тамань".

— Заключение о соответствии удостоверяет — объект построен и соответствует проектной документации, — отметили в Ростехнадзоре. — Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Своё согласие на ввод в эксплуатацию Крымского моста дал и "Автодор". На сооружении сейчас лишь тестируют новые диодные светильники.

Ранее Лайф рассказывал, что первый пассажирский поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Напомним, что Крымский мост протяжённостью 19 км является самым длинным в России и Европе. Автобусы и легковые машины ездят по нему с 16 мая 2018 года, грузовики — с 1 октября 2018 года. По сооружению уже проехало больше восьми миллионов машин.