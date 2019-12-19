ЛНР обвинила Киев в срыве обсуждения условий обмена пленными

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Фото © Flickr / Andriy Baranskyy

Украинская сторона не провела процессуальную очистку списка людей, которые будут выданы республикам.

Позиция Украины на встрече контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не позволила согласовать новый обмен пленными, а также открытие новых пропускных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева.

Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договорённостей по двум решениям, достигнутым на "нормандской встрече", — цитирует Луганскинформцентр Кобцеву.

Она уточнила, что обмен не состоится, поскольку украинская сторона не провела процессуальную очистку списка людей, которые будут выданы республикам. При этом и в ЛНР, и в ДНР свои обязательства выполнили.

Как заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов, Москва настаивает на обязательной чистке всех участников обмена.

Многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования, — приводит его слова ТАСС.

Как отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, в вопросе открытия новых пунктов пропуска с украинской стороны также пока отсутствует реакция, но обсуждение будет продолжено.

Ранее Лайф сообщал, что Украина назвала возможные сроки объявления перемирия в Донбассе.

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