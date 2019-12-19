ЛНР обвинила Киев в срыве обсуждения условий обмена пленными

Украинская сторона не провела процессуальную очистку списка людей, которые будут выданы республикам.

Позиция Украины на встрече контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не позволила согласовать новый обмен пленными, а также открытие новых пропускных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева.

— Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договорённостей по двум решениям, достигнутым на "нормандской встрече", — цитирует Луганскинформцентр Кобцеву.

Она уточнила, что обмен не состоится, поскольку украинская сторона не провела процессуальную очистку списка людей, которые будут выданы республикам. При этом и в ЛНР, и в ДНР свои обязательства выполнили.

Как заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов, Москва настаивает на обязательной чистке всех участников обмена.

— Многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования, — приводит его слова ТАСС.

Как отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, в вопросе открытия новых пунктов пропуска с украинской стороны также пока отсутствует реакция, но обсуждение будет продолжено.

Ранее Лайф сообщал, что Украина назвала возможные сроки объявления перемирия в Донбассе.