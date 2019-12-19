Пассажира с опоссумом не пустили на самолёт в Техасе

Несмотря на то что мужчина досконально изучил всю информацию о перевозке животных и получил разрешение, его всё равно ссадили с самолёта.

В США на самолёт не пустили американца с домашним опоссумом. Об этом сообщает Fox7Austin.

Пассажир Джеральд Тотенхан изначально летел в Остин, штат Техас, чтобы поздравить мать с Днём благодарения. Визит он нанёс не один, а со своим питомцем — ручным опоссумом по кличке Затара.

Ещё за месяц до поездки американец подробно прочитал правила перевозки животных и даже звонил в Департамент транспорта, чтобы уточнить, имеет ли он право взять с собой на борт своего "милого опоссума". Ни компания-перевозчик, ни чиновники возражать не стали. Но возвращение домой в Калифорнию прошло не так гладко, как хотелось бы.

— Когда я уже был на борту, ко мне подошёл один из членов экипажа и предложил поговорить на улице. Он сказал мне: "Ты можешь оставить её (опоссума Затару. — Прим. Лайфа) здесь и лететь сам, или же ты можешь остаться с ней, но тогда тебя снимают с рейса, — рассказал Джеральд в интервью.

Расстроенный, мужчина не смог расстаться с опоссумом и купил билет на самолёт, принадлежащий другой организации. В этот раз всё прошло удачно и Джеральд вернулся домой.

— JetBlue (первая компания-перевозчик. — Прим. Лайфа) с радостью принимает на борт маленьких собак и кошек в переносках утверждённого образца. Когда наш клиент собирался лететь обратно, из Остина в Калифорнию, член экипажа воздушного судна обратил внимание на питомца. Тот вылез из переноски и не был похож ни на собаку, ни на кошку, — заявили представители JetBlue.

В аэропорту пояснили, что авиакомпании вольны сами принимать правила перевозки животных и что опоссумы не входят в список запрещённых для провоза питомцев.

Извечная проблема животных и самолётов не обошла и Россию. После забавного случая с толстым котом Виктором сеть Интернет заполнили различные мемы и шутливые призывы, а его усатую морду прифотошопили к логотипам разных компаний.