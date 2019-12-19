В США проверяют сообщения о незаконном проникновении в поместье Трампа

Полиция Флориды начала расследование после получения информации о факте незаконного проникновения на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщает The Miami Herald.

В свою очередь, по данным издания The Palm Beach Post, сотрудники полиции в ходе расследования допросили некую женщину, которая может иметь отношение к инциденту.

Напомним, в ноябре суд за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа приговорил к восьми месяцам тюрьмы китаянку Юцьзин Чжан.