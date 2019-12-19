Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Теперь дело за верхней палатой американского парламента — сенатом. Там большинство составляют представители Республиканской партии.

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по статьям о превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Демократы, коих в нижней палате парламента большинство, проголосовали за импичмент, республиканцы — против. Согласно регламенту теперь дело переходит на голосование в сенат. Для отстранения Трампа от должности президента необходимо, чтобы две трети сенаторов поддержали это решение. Впрочем, в верхней палате парламента большинство составляют представители Республиканской партии.

Напомним, что Трампа обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. Помимо этого ему вменяется требование политической услуги от президента Украины Владимира Зеленского, а именно расследование против соперника Трампа — Джо Байдена.