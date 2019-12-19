Более 10 тысяч детей эвакуировали из детских садов Хабаровского края

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали 56 детских садов. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

— Сообщения о минировании поступили в 47 детских садов в Хабаровске. Детей эвакуируют, эвакуировано уже более 10 тысяч детей, — рассказали в хабаровской администрации.

В свою очередь, в Комсомольске-на-Амуре эвакуированы были дети из девяти учреждений. Их разместили в школах и Доме творчества.

9 декабря из-за сообщений о минировании было эвакуировано шесть школ Хабаровского края. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась.