Число эвакуированных в Хабаровском крае детсадовцев выросло до 15 тысяч

Также сообщения о минировании начали поступать в дошкольные учреждения Еврейской автономной области и Владивостока.

В Хабаровском крае из-за многочисленных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировано уже больше 15 тысяч детей из 72 детских садов. Как передаёт ТАСС, в пяти учебных заведениях уже прошла проверка и восстановлен режим работы.

— Поступило сообщение о минировании ещё одного детского сада. Всего эвакуировано свыше 10,9 тысячи детей и 2,1 тысячи сотрудников дошкольных учреждений, — цитирует агентство представителя хабаровской администрации.

Отмечается, что ещё 24 сообщения о минировании в детсадах поступили в экстренные службы Комсомольска-на-Амуре, там было эвакуировано свыше 5 тысяч воспитанников.

Из-за сообщений об угрозе взрыва были также эвакуированы работники Управления образования администрации Хабаровска — 80 сотрудников временно размещены в ближайшем кинотеатре.

Звонки с угрозами взрыва также начали поступать в дошкольные учебные заведения Еврейской Автономной области, там было эвакуировано 8 детсадов.

Как сообщает РИА "Новости", эвакуация детских садов началась также во Владивостоке, восемь заведений получили по электронной почте письма с угрозами.

Ранее Лайф сообщал, что более 10 тысяч детей эвакуировали из детских садов Хабаровского края.