Воспитательница детского сада в Биробиджане умерла после сообщений о минировании

В дошкольном учреждении сообщили, что женщина перенервничала. Причину смерти воспитательницы предстоит установить специалистам.

В Еврейской автономной области воспитательница одного из детских садов скончалась после сообщений о минировании дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Биробиджана.

— Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как Лайфу сообщили в дошкольном учреждении, женщина перенервничала.

Специалисты выясняют причины смерти воспитательницы. На место инцидента выехали врио губернатора Ростислав Гольдштейн и первый заммэра Ян Аблов.

Напомним, 19 декабря в нескольких регионах Дальнего Востока произошла эвакуация детских садов из-за сообщений о минировании. В Хабаровском крае было эвакуировано более 15 тысяч детей.