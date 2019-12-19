Россияне стали реже приглашать Деда Мороза со Снегурочкой к себе на праздник

Согласно результатам исследования, в 2019 году спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки у россиян сократился на 8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования "Авито. Работа".
— В целом по России абсолютные показатели предложения выросли на 4,8%, а спрос снизился на 7,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, — говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на это, средний чек за услуги главного зимнего волшебника с внучкой подрос на 2,5% и составляет 1500 рублей. Также на 5% выросло число россиян, которые не против подзаработать денег таким способом.
Кроме того, стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят в среднем 2340 и 1950 рублей соответственно. На третьем месте идёт Ростов-на-Дону (1780 рублей). Дешевле всего пригласить новогоднего волшебника с внучкой могут жители Тольятти (900 рублей), Ижевска (1080 рублей) и Ульяновска (1130 рублей).
Также выяснилось, что пользователи Интернета интересовались услугами новогодних аниматоров чаще, чем годом ранее. Так, количество запросов "Дед Мороз и Снегурочка" выросло на 26,7%, отдельно дедушки — на 4,3%.
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