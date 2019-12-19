Бразилец 20 минут сражался с анакондой ради спасения собаки — видео

Мужчина спас своего питомца уже во второй раз. Ранее он увидел его истощённым на улице, откормил и вылечил.

Бразилец Пауло Маркети из Сан-Паулу на протяжении 20 минут боролся с четырёхметровой анакондой, чтобы второй раз в жизни спасти своего пса по кличке Него. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина работает ветеринаром и часто помогает бездомным животным, так он и встретил Него около года назад, забрал истощённого пса домой, откормил и вылечил — спас от смерти на улице. Всего на его попечении более 10 хвостатых.

В тот злополучный день Маркетти вместе с другом–дрессировщиком собак и его 14-летним сыном, в сопровождении десятка питомцев отправились на велосипедную прогулку вдоль берега озера. В какой-то момент Него один побежал к воде, где в этот момент затаилась в ожидании добычи огромная анаконда. Затем мужчина услышал взволнованный собачий лай.

— Когда его лай превратился в визг, я понял, что что-то идёт не так. Я подбежал к берегу и увидел, как огромная змея обвила Него и тащит в воду, — сказал Маркетти.

Любитель животных не стал мешкать и сам бросился в воду, достал схватившую добычу змею и принялся вытаскивать своего питомца из смертельных объятий.

Огромная рептилия была явно сильнее, но на помощь ветеринару пришли его спутники, пока они держали массивное тело и не давали змее убежать или сдавить пса ещё сильнее, Маркетти пытался разжать её челюсти.

— У меня не получалось это сделать голыми руками. Тогда я схватил с земли палочки сахарного тростника и вставил анаконде в уголки рта, а затем надавил, чтобы разжать челюсти, — сказал он.

После этого змея бросила свою добычу и уползла в воду, не обратив внимания на других лающих вокруг собак. Пострадавший же отделался лишь лёгким испугом, без каких-либо тяжёлых травм и вскоре оправился.

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