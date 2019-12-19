На Чукотке начала работу первая в мире плавучая АЭС

Теплоэлектростанция будет обеспечивать светом и теплом жителей и предприятия региона.

На Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов". Об этом сообщает концерн "Росэнергоатом".

— 19 декабря 2019 года в городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа, — говорится в сообщении.

Станция будет обеспечивать светом и теплом жителей и предприятия региона. Также она может использоваться для опреснения морской воды. ПАТЭС заменит отслужившую срок Билибинскую АЭС. В 2020 году станцию предстоит подключить к тепловым сетям Певека и сдать в промышленную эксплуатацию.

Строительство "Академика Ломоносова" велось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. После этого плавучий энергоблок отправился в Мурманск, где в него было загружено ядерное топливо. Далее он продолжил путь в Певек. Прибытие плавучего атомного энергоблока к берегам Чукотки в сентябре сняли на видео.