За 4,5 часа Путин ответил на 82 вопроса журналистов

Эта встреча главы государства с представителями СМИ стала третьей по продолжительности за 15 лет.

В Москве завершилась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она шла почти 4,5 часа, а точнее — 4 часа 19 минут. За это время 56 журналистов успели задать главе государства 82 вопроса.

Путин ответил на самые злободневные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны. Например, затронул климатические проблемы, советское прошлое России, пенсии, домашнее насилие, Донбасс и множество других тем. Отвечая на вопрос Лайфа о выходном 31 декабря, президент пошутил о жёнах. Также он рассказал о самых тяжёлых событиях, произошедших за 20 лет.

Посмотреть и почитать, как это было, можно в текстовой и видеотрансляциях Лайфа.