На Алтае четверо полицейских погибли в аварии

Служебный ВАЗ, в котором они ехали по трассе, на большой скорости столкнулся с Toyota Fielder.

В Алтайском крае в аварии на дороге А322 между сёлами Урюпино и Красный Яр погибло четверо полицейских и один гражданский. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

Отмечается, что трагедия произошла в 18:50 по местному времени (14:50 мск). Служебный ВАЗ-21074 столкнулся с Toyota Fielder. По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пятеро полицейских. Одна из них выжила и была госпитализирована.

В "тойоте" один погибший и двое пострадавших. О причинах аварии пока не сообщается.

А ранее сегодня сразу в двух регионах произошли аварии с участием школьных автобусов.