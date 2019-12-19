Спецназ прибыл на место стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Как сообщает Центр организации дорожного движения, у места происшествия перекрыто движение транспорта, автомобилистов призывают выбирать пути объезда.

Центр специального назначения ФСБ и СОБР работают на месте стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, сообщает источник Лайфа. По его данным, также введён план "Крепость".

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы. По данным Mash, в перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов. Эта информация официально не подтверждена. Где находится сам стрелок, неизвестно.

Очевидцы рассказали Лайфу о том, что происходит на месте инцидента.