Четыре человека убиты при стрельбе на Лубянке

Четыре человека убиты в результате перестрелки у здания ФСБ в центре Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Напомним, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу на Лубянке. В ФСБ сообщили, что стрелок нейтрализован, его личность устанавливается. Спецслужба также официально подтвердила, что в результате происшествия есть пострадавшие.
Очевидцы рассказали Лайфу о том, что происходило на месте в первые секунды после начала перестрелки.
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