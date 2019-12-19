Четыре человека убиты при стрельбе на Лубянке

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Четыре человека убиты в результате перестрелки у здания ФСБ в центре Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу на Лубянке. В ФСБ сообщили, что стрелок нейтрализован, его личность устанавливается. Спецслужба также официально подтвердила, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Очевидцы рассказали Лайфу о том, что происходило на месте в первые секунды после начала перестрелки.

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