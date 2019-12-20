Создатель "российской версии" Tesla Cybertruck рассказал о машине – видео

На создание "аналога" знаменитого электропикапа было потрачено восемь дней и около восьмидесяти тысяч рублей, в которые входит и сумма, заплаченная за автомобиль.

"Российская версия" последнего детища Илона Маска, пикапа Tesla Cybertruck, пока не ездит на электротяге, а очертаниями салона и вовсе очень сильно выдаёт в себе "Ладу" девятой модели, но и авторы проекта пока не намерены останавливаться, передаёт телеканал "360".

— Идей на этот проект у нас достаточно много. Может, сделаем электротягу, как и у Tesla, может, сделаем задний привод. Жизнь у проекта определённо будет дальше, — рассказал собеседник телеканала.

По его словам, идея воссоздать авто Маска "лежит на поверхности" и не отличается особой оригинальностью, в отличие от дизайна самой машины, но у столичных конструкторов был интерес не только собрать его, но и сделать это в максимально короткий срок и бюджет.

На постройку было потрачено восемь дней и около восьмидесяти тысяч рублей, в которые входила в том числе и покупка самого автомобиля.

Ранее Лайф сообщал, что на дороге в Химках засняли "российскую версию" Tesla Cybertruck.