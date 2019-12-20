Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2020 года

Рейтинг основан на статистике просмотров страниц и показателях популярности картин на портале.

Портал IMDb опубликовал список из 10 фильмов, премьеру которых больше всего ждут зрители в наступающем году.

Лидером рейтинга ожидания стал фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" — продолжение нашумевшего "Отряда самоубийц", в котором группа супергероинь будет противостоять главе преступного мира Готэма бизнесмену Роману Сионису.

Второе место досталось картине "Соник в кино", премьера которой неожиданно перенеслась после того, как режиссёр Джефф Фаулер решил перерисовать внешность главного героя ленты из-за шквала критики от поклонников.

Замыкает тройку лидеров сиквел "Топ Ган: Мэверик", в котором Том Круз вновь вернётся за штурвал самолёта спустя 34 года после выхода оригинальной картины.

Помимо них в список вошёл новый эпизод бондианы "Не время умирать", "Чёрная вдова", "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Дюна", "King’s Man: Начало". Замыкает список "Форсаж-9".

Отмечается, что рейтинг основан не на оценках пользователей, а на статистике просмотров страниц и показателях популярности картин на портале.