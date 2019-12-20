Синоптики посоветовали москвичам пока забыть о снеге

Ближайшие пять-семь дней в столице снега не будет, а столбики термометров поднимутся до шести градусов выше нуля. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что накануне был побит температурный рекорд и сегодня ситуация повторилась, несмотря на "небольшое понижение" в выходные.

— Потом опять прогнозируем такие же (тёплые. — Прим. Лайфа) температуры, как сейчас, до плюс шести градусов. Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть, — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что на следующей неделе в Москву придёт новая волна потепления.