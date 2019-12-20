ФБР раскрыло громкое похищение младенца, правда, сейчас ему уже 55 лет

Уже несколько месяцев мужчина не может решиться на свидание с биологической матерью и принять тот факт, что прожил не свою жизнь.

Американка Дора Фрончак в далёком 1964 году родила сына, однако неизвестная женщина в форме медсестры украла его в тот же день. Расследование длилось два года, за судьбу мальчика переживала буквально вся страна, и в конце концов ребёнка таки нашли. Спустя 55 лет выяснилось, что это был не тот мальчик.

По данным телеканала WGN, полвека назад технология анализа ДНК была недоступна, сходство пропавшего в 1964 году мальчика с найденным в 1966-м агенты ФБР определяли по форме ушей. Мать тогда тоже признала в нём своего сына Пола, и расследование было прекращено, однако семь лет назад уже взрослый юноша сдал тест ДНК. Выяснилось, что он не приходится родственником Фрончак.

— "Нет никакой вероятности, что вы ребёнок Фрончак", — было написано в моём отчёте, я вскрикнул от удивления в этот момент, — рассказывает журналистам мужчина.

Несколько лет Дора и её ненастоящий сын вместе с родственниками и агентами ФБР искали родного ребёнка женщины. И нашли в небольшом городке в штате Мичиган. Оказалось, что он борется с онкологическим заболеванием, просит не раскрывать своего имени и уже несколько месяцев не может решиться на свидание с биологической матерью. Его родной отец скончался несколько лет назад.

Мальчик, которого женщина все эти годы воспитывала как своего сына, тоже нашёл следы своих родителей. Выяснилось, что его отец испытывал психологические проблемы после службы в армии, а мать страдала от алкоголизма, оба уже умерли.

Ранее Лайф сообщал, что полиция США арестовала мужчину по обвинению в убийстве 50-летней давности.