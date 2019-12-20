Сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ

В Госдуме предложили освободить сельских учителей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с заработной платы. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов, сообщает RT. Соответствующее письмо с просьбой рассмотреть данную идею он направил вице-премьеру и министру финансов РФ Антону Силуанову.
В своём обращении он напомнил о недавнем докладе Минздрава, согласно которому в 55 регионах страны было зафиксировано снижение численности врачей. По мнению Власова, это связано с тем, что в настоящее время медики не ощущают мер поддержки со стороны государства, а получение льгот и субсидий требует прохождения множества бюрократических процедур.
— Считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдалённых районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей, — отметил в письме Власов, добавив, что принятие данного закона не потребует бюрократических действий.
Ранее Лайф писал, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал идею отменить НДФЛ для малоимущих позитивной мерой.
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