Сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ

По мнению парламентариев, медики не ощущают поддержки государства в должной мере.

В Госдуме предложили освободить сельских учителей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с заработной платы. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов, сообщает RT. Соответствующее письмо с просьбой рассмотреть данную идею он направил вице-премьеру и министру финансов РФ Антону Силуанову.

В своём обращении он напомнил о недавнем докладе Минздрава, согласно которому в 55 регионах страны было зафиксировано снижение численности врачей. По мнению Власова, это связано с тем, что в настоящее время медики не ощущают мер поддержки со стороны государства, а получение льгот и субсидий требует прохождения множества бюрократических процедур.

— Считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдалённых районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей, — отметил в письме Власов, добавив, что принятие данного закона не потребует бюрократических действий.

Ранее Лайф писал, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал идею отменить НДФЛ для малоимущих позитивной мерой.