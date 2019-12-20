В Челябинске бесследно пропал 12-летний школьник

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В Челябинске разыскивают 12-летнего Максима З., не вернувшегося домой после школы 19 декабря. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

<p>Фото © <a href="https://chel.sledcom.ru/news/item/1422541/" target="_blank">СУ СКР по Челябинской области</a></p>

Последний раз он звонил своей маме из маршрутки, когда проезжал цирк. Тем не менее в тот день близкие так его и не дождались. Ведомство опубликовало фотографию пропавшего Максима.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят розыскные мероприятия, в которых участвуют волонтёры.

Ранее Лайф сообщал, что 21 ноября 12-летний школьник из села Песчанка Саратовской области не вернулся домой после прогулки с приятелями. По факту исчезновения было заведено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Волонтёры прекратили поиски мальчика на одиннадцатый день.

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