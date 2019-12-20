В Челябинске бесследно пропал 12-летний школьник

В Челябинске разыскивают 12-летнего Максима З., не вернувшегося домой после школы 19 декабря. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Последний раз он звонил своей маме из маршрутки, когда проезжал цирк. Тем не менее в тот день близкие так его и не дождались. Ведомство опубликовало фотографию пропавшего Максима.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят розыскные мероприятия, в которых участвуют волонтёры.

Ранее Лайф сообщал, что 21 ноября 12-летний школьник из села Песчанка Саратовской области не вернулся домой после прогулки с приятелями. По факту исчезновения было заведено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Волонтёры прекратили поиски мальчика на одиннадцатый день.