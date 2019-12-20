Американец с компульсивным перееданием рассказал, как похудел на 150 килограммов

Мужчина употреблял около 20 тысяч калорий в день, из-за чего однажды достиг веса в 250 кг.

Житель США Майк Горман рассказал, как ему удалось сбросить 150 килограммов, сообщает Daily Mail.

Горман страдал компульсивным перееданием, из-за чего он употреблял более 20 тысяч калорий в день. Это привело к тому, что в 46 лет мужчина стал весить около 250 килограммов.

По словам Гормана, избыточный вес преследует его с детства, а решение похудеть он принял после того, как столкнулся с проблемами со здоровьем.

В феврале 2017-го мужчина открыл для себя кетогенную диету, которая состоит из продуктов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, а также стал ежедневно посещать тренажёрный зал. Это и помогло ему похудеть на 150 килограммов за два года.

В качестве совета людям, которые хотят сбросить вес, американец рекомендует найти ту диету, которой они, по их мнению, могут придерживаться дольше всего. Также Горман советует не пытаться достичь совершенства сразу, а просто начинать двигаться.

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