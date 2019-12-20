Путин: Россия стремится заключить с Украиной соглашение по транзиту газа

Обсуждая газовые проблемы с Незалежной, Путин обратил внимание на тот факт, что соответствующего документа до сих пор нет.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Киевом. Об этом он заявил в Санкт-Петербурге в ходе встречи с первым вице-премьером Антоном Силуановым и главой украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

— Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения. — Прим. Лайфа) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков, — подчеркнул российский лидер.

Обсуждая газовые проблемы с Незалежной, Путин обратил внимание на тот факт, что соглашения о транзите газа до сих пор нет.

В свою очередь Медведчук положительно отнёсся к тому, что такое соглашение между Россией и Украиной необходимо. Вместе с тем он признал, что "с учётом контракта и ограниченных возможностей по транзиту" будет сложно сделать так, чтобы новое соглашение отвечало интересам Киева.

— Доходная часть бюджета (Украины. — Прим. Лайфа) получала до трёх миллиардов долларов от транзита (российского газа. — Прим. Лайфа). В этом году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов, в следующем году с учётом контракта и ограниченных возможностей по транзиту сложная будет задача: решить так, чтобы это отвечало интересам Украины, — уточнил он.

Ранее российский лидер назвал украинский маршрут транзита газа удобным, хоть и не самым коротким.