В Москве установилась "розовая" зима

Прошедшие дни декабря не были богаты осадками и превышали климатическую норму температуры воздуха на несколько градусов.

Обещанная синоптиками в конце осени "розовая" зима, когда температурный фон находится выше нормы, с первых дней декабря установилась по Московскому региону, сообщает портал "Метеоновости".

Суточная температура воздуха за все 20 дней месяца ни разу не опускалась ниже среднемноголетних значений, а даже, наоборот, намного превышала их.

В среднем отклонение температуры воздуха за прошедшие дни составило 5,6 градуса.

Кроме того, отмечается, что в декабре было мало осадков: при месячной норме 52 миллиметра выпало всего 16, что составляет всего лишь 31%. При этом снежный покров в Москве не лежал больше суток, хотя, по статистике, к 20 декабря высота снега должна достигать 20 сантиметров.

Температура воздуха 20 декабря также превышает норму, которая по многолетним значениям для этого дня составляет минус 6,5 градуса. Самая низкая температура в этот день составила минус 33,4 градуса и была зафиксирована в 1891 году, а рекорд тепла был зарегистрирован в 2015 году, когда столбики термометров показали плюс пять градусов.

Напомним, 18 декабря был побит 133-летний рекорд самой высокой температуры воздуха в этот день.

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