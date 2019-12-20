Подозрительный пакет с проводами обнаружили в автобусе в Реутове

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Фото © LIFE

В подмосковном Реутове в автобусе на заднем сидении был обнаружен полиэтиленовый пакет со скотчем и проводами, предполагается, что это взрывное устройство, сообщил Лайфу источник.

Водитель обнаружил подозрительный предмет, проводя осмотр автобуса, после того как высадил всех пассажиров на конечной станции. Он сообщил об этом диспетчеру, который и вызвал экстренные службы.

На месте работают кинологи и оперативная группа.

Ранее Лайф рассказывал о неадекватном пассажире, заявившем, что он взорвёт самолёт.

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