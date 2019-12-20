Пушкова рассмешили слова Турчинова об "исконно русских землях"

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Отвечая на утверждение Турчинова, сенатор отметил, что тот "не только агрессивен, но и не шибко умён".

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что если отнять у России завоёванные земли, у неё останутся "исконно русские болота" размером с Московскую область.

Отвечая на утверждение Турчинова, сенатор отметил, что тот "не только агрессивен, но и не шибко умён".

Если исконно русские земли — это Подмосковье, то украинские — это Диканька с окружающими хуторами. Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умён: не стесняется своего невежества, написал он в "Твиттере".

Пушков задался вопросом о том, слышал ли бывший секретарь СНБО Незалежной о Новгороде, Пскове и Твери. Кроме того, он напомнил, что и Киев в старину не был частью Украины, так как этой страны тогда в принципе не существовало.

Ранее сенатор оценил слова Турчинова о невозможности Украины воевать с Россией.

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