В Великобритании госпитализировали принца Филиппа

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп госпитализирован. В Букингемском дворце отмечают, что это меры предосторожности. Об этом сообщает Би-би-си.

Принц Филипп в пятницу утром отправился в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне, где проведёт несколько дней. Во дворце сообщили, что он посетил медучреждение для наблюдения, а также лечения уже имеющихся заболеваний. Это была запланированная госпитализация по совету доктора.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП с участием принца Филиппа, после которого он отказался от водительских прав.