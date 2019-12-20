Названа средняя стоимость туров в Крым на новогодние праздники

Цена на них в первую очередь формируется из типа питания и проживания, а также численности людей в составе группы.

В этом сезоне туроператоры Крыма отлично подготовились: из 20 многодневных маршрутов и множества однодневных экскурсионных программ путешественники точно найдут себе что-то по душе. Тем более что стоимость туров дешевле, чем на многие популярные заграничные курорты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов и туризма Республики Крым.

— Продолжительность таких туров и экскурсий составляет от одного до десяти дней, а стоимость варьируется от тысячи до 39 тысяч рублей за человека, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Уточняется, что такой разброс ценообразования в первую очередь зависит от типа размещения, питания, числа путешественников в группе, а также количества посещаемых объектов.

К примеру, за ставшие уже традиционными туры "Крымская кругосветка на Новый год / Рождество", "Праздничный Крым на Новый год" и "Крымские этюды на Новый год / Рождество" нужно заплатить от 11 до 30 тысяч рублей за одного человека, а гастрономический тур "Винная дорога" обойдётся примерно в 26 тысяч рублей за одного человека.

Ранее Лайф писал, что россияне рассказали, куда хотят поехать на Новый год.