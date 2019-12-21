Названы самые стильные мужчины уходящего десятилетия

Четыре спортсмена, четыре рэпера, два актёра и певец составили десятку самых стильных мужчин последнего десятилетия.

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер стал самым стильным мужчиной уходящего десятилетия. Такие итоги подвели читатели глянцевого журнала GQ.

Третья ракетка мира, опередив в финальном противостоянии 23-летнего актёра Тимоти Шаламе, имеет 59% голосов читателей.

Наряду с ними за звание самых стильных боролись экс-футболист Дэвид Бекхэм, баскетболисты Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук, рэп-исполнители A$AP Rocky, Канье Уэст, Tyler и The Creator, актёры Джон Хилл и Райан Гослинг, а также певец Гарри Стайлз.

Сообщается, что Федерер уже завоёвывал звание самого стильного мужчины по версии GQ в 2016 году. А уже год спустя, в 2017-м, его "конкурент по стилю" Тимоти Шаламе стал лучшим актёром года по версии журнала Vulture.