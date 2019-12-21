Пропавшие из офиса президента Украины телевизоры нашли у Порошенко

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Фото © ТАСС / Celestino Arce Lavin / ZUMA 

Сообщается, что телевизоры были подключены к серверам, на которых хранились секретные данные.

На Украине в офисе партии "Европейская солидарность" бывшего президента страны Петра Порошенко провели следственные действия. Как сообщает "Страна.ua", обыски были организованы Государственным бюро расследований (ГБР).

Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований,сообщает пресс-служба самой фракции.

Из здания были изъяты телевизоры, по предварительным данным, похищенные из офиса президента Украины на Банковой улице в Киеве незадолго до ухода Порошенко с поста.

Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в администрации президента. Но так это или нет, скажем позже — после того, как будет проведена экспертиза, — прокомментировали в ГБР.

По мнению представителей "Европейской солидарности", спецоперация стала лишь попыткой устранить политических оппонентов, а также отвлечь граждан страны от проблем в экономической и политической сферах.

Напомним, в конце мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал, что из комнаты совещаний в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретными данными.

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