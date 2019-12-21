Пропавшие из офиса президента Украины телевизоры нашли у Порошенко

Сообщается, что телевизоры были подключены к серверам, на которых хранились секретные данные.

На Украине в офисе партии "Европейская солидарность" бывшего президента страны Петра Порошенко провели следственные действия. Как сообщает "Страна.ua", обыски были организованы Государственным бюро расследований (ГБР).

— Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, — сообщает пресс-служба самой фракции.

Из здания были изъяты телевизоры, по предварительным данным, похищенные из офиса президента Украины на Банковой улице в Киеве незадолго до ухода Порошенко с поста.

— Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в администрации президента. Но так это или нет, скажем позже — после того, как будет проведена экспертиза, — прокомментировали в ГБР.

По мнению представителей "Европейской солидарности", спецоперация стала лишь попыткой устранить политических оппонентов, а также отвлечь граждан страны от проблем в экономической и политической сферах.

Напомним, в конце мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал, что из комнаты совещаний в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретными данными.