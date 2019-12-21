Ще нэ вмэрла: на Украине сокращается численность населения

Смертность в стране почти вдвое превышает рождаемость. Так, на 100 умерших всего 57 новорождённых.

На Украине сокращается численность населения: к 1 ноября 2019 года она составила меньше 42 миллионов человек — такие данные следуют из материалов Государственной службы статистики.

Точное количество населения Украины Госстат оценивает в 41 940 700 человек. В ноябре прошлого года — 42 198 483 человека. В течение января — октября 2019 года численность уменьшилась на 212,5 тысячи человек.

Неутешительна также статистика рождаемости и смертности, второй показатель выше почти вдвое. Так, на 57 новорождённых приходится целых 100 умерших.

По данным ведомства, в стране преобладают женщины. Они составляют 53,7% населения Украины, а 46,3% — мужчины.

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