Американский президент Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск США на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, трансляцию вёл телеканал Fox News.
— Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооружённых сил, которая называется космические силы, — отметил глава Белого дома.
Стало известно, что их численность на первое время составит 200 человек, для этого из бюджета выделено 40 миллионов долларов.
20 февраля Трамп подписал указ о создании Космических сил США.
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