Трамп официально объявил о создании Космических войск США

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Фото © Flickr / NASA HQ PHOTO

Численность войск в первое время составит 200 человек. На нужды войск выделят 40 миллионов долларов.

Американский президент Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск США на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооружённых сил, которая называется космические силы, отметил глава Белого дома.

Стало известно, что их численность на первое время составит 200 человек, для этого из бюджета выделено 40 миллионов долларов.

20 февраля Трамп подписал указ о создании Космических сил США.

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