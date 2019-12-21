Численность войск в первое время составит 200 человек. На нужды войск выделят 40 миллионов долларов.

Американский президент Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск США на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, трансляцию вёл телеканал Fox News.

— Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооружённых сил, которая называется космические силы, — отметил глава Белого дома.

Стало известно, что их численность на первое время составит 200 человек, для этого из бюджета выделено 40 миллионов долларов.

20 февраля Трамп подписал указ о создании Космических сил США.