После критики сестры Фриске Пригожину стали поступать угрозы от её отца

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Фото © Instagram / prigozhin_iosif

Он угрожает продюсеру винтовкой и пишет оскорбительные сообщения, из-за чего Пригожину даже пришлось обратиться в полицию.

Иосиф Пригожин начал получать угрозы от отца Натальи и Жанны Фриске Владимира Копылова после того, как раскритиковал младшую из сестёр за использование образа старшей, сообщает Пятый канал.

Мне сейчас звонит её отец, угрожает за моё мнение. Вы не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать вот эти все сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет, рассказал продюсер.

Он добавил, что недовольный родитель угрожает ему приехать с винтовкой. Пригожину пришлось передать оскорбительную переписку в правоохранительные органы.

Напомним, продюсер раскритиковал Наталью Фриске за то, что она копировала образ покойной сестры Жанны. По его мнению, за этим стоит желание заработать.

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