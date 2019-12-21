После критики сестры Фриске Пригожину стали поступать угрозы от её отца

Он угрожает продюсеру винтовкой и пишет оскорбительные сообщения, из-за чего Пригожину даже пришлось обратиться в полицию.

Иосиф Пригожин начал получать угрозы от отца Натальи и Жанны Фриске Владимира Копылова после того, как раскритиковал младшую из сестёр за использование образа старшей, сообщает Пятый канал.

— Мне сейчас звонит её отец, угрожает за моё мнение. Вы не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать вот эти все сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет, — рассказал продюсер.

Он добавил, что недовольный родитель угрожает ему приехать с винтовкой. Пригожину пришлось передать оскорбительную переписку в правоохранительные органы.

Напомним, продюсер раскритиковал Наталью Фриске за то, что она копировала образ покойной сестры Жанны. По его мнению, за этим стоит желание заработать.